В Самарской области активисты собрали почти 11 тысяч подписей против нового мусорного полигона

Завтра, 12 августа, заканчивается прием замечаний и предложений от жителей Самарской области в рамках общественных обсуждений новой территориальной схемы (ТС) обращения с отходами, которую опубликовали 15 июля. Все это время жители Узюково и близлежащих сел Ставропольского района собирали подписи против строительства рядом с ними Комплекса по переработке мусора, который предусмотрен новой ТС.
11 августа группа общественников передала пакет документов в Министерство экологии и природных ресурсов Самарской области. Речь идет о 10 898 подписях жителей Ставропольского района. Как нам стало известно, руководителю инициативной группы Виктории Друговой потребовалось несколько дней, чтобы оцифровать и связать в одну папку все подписные листы.
В самом Узюково, рядом с которым власти планируют строить КПО, проживает чуть менее 4 тысяч человек, но инициативная группа представляет интересы более широкой аудитории — жителей 10 поселений Ставропольского района, двух микрорайонов Тольятти (Поволжский и Новоматюшкино), а также более 12 СНТ.
«Надеемся, наше коллективное мнение жителей будет услышано и власти примут правильное и взвешенное решение! Также, все наши копии и обращения будут отправлены во все федеральные структуры», — говорится в посте официального сообщества ВК «Узюково | Новости | Команда села».
Сегодня бумаги в ведомстве приняли и зарегистрировали, уточнили общественники в соцсетях.
«Мы приехали к 11 часам, попали спокойно в министерство, никто не препятствовал нам. Вышел как бы сухо, спокойно, с толком, с чувством, с расстановкой, я так понимаю, то ли руководитель канцелярии, то ли один из сотрудников. С удивлением принял нашу коробку. Там более 850 листов подписных бланков. Где-то 15 минут в пороге мы на входе постояли. Он нам вынес наш документ о том, что они зарегистрировали», — сообщил участник инициативной группы Владислав в разговоре с корреспондентом «МК в Самаре».
Пообщаться с самим главой Минприроды Артемом Ефимовым общественникам не удалось. По их словам, чиновник сослался на плотный график и занятость. Ранее министр уже приезжал и встречался с общественниками в администрации Ставропольского района. Чиновник настаивал на том, что КПО — это высокотехнологичное предприятие, а значит все будет «чисто, честно и прозрачно».
«На вопрос о том, будет ли захоронение, так сказать, на этом КПО, ответил, что да, будет. То есть там 20 процентов на переработку, на компост, остальные 80 процентов будут захораниваться, простыми словами. Да, там будут дренажи, да, там будет какой-то слой геотекстиля, но опять же, простыми словами, — это свалка», — рассказал Владислав и добавил:
«Там предполагался метраж этого КПО, так называемой карты, которая состоит из мусорных отходов, она там по длине получается 80 метров, и наши юристы и экономисты считали с учетом загрузки планируемой, то есть это получается каждый день 100 мусоровозов на протяжении 30 лет».
При этом общественникам сообщили, что Минприроды вместе с местной районной администрацией рассматривают еще 5 участков на территории Ставропольского района. Какие именно — пока озвучено не было.
Активисты в целом остались довольны тем, что власти пошли на встречу и выслушали их, но все же настроены отстаивать свои интересы до конца — вплоть до исключения сельского поселения Узюково из Терсхемы. Также активисты не хотят, чтобы полигон переезжал в соседние села.
«Мы хотим донести нашу позицию: чтобы КПО строился на такой отдаленности, чтобы он вообще не нарушал ни тишину, ни покоя и устраивал всех, в том числе и домашних зверюшек, которые живут у нас в лесу», — заявляют общественники.
12 августа заканчивается период общественных обсуждений, и жители Ставропольского района надеются, что их подписи повлияют на решение властей. Мы продолжим следить за ситуацией.
