В Самарской области активисты собрали почти 11 тысяч подписей против нового мусорного полигона

«Мы приехали к 11 часам, попали спокойно в министерство, никто не препятствовал нам. Вышел как бы сухо, спокойно, с толком, с чувством, с расстановкой, я так понимаю, то ли руководитель канцелярии, то ли один из сотрудников. С удивлением принял нашу коробку. Там более 850 листов подписных бланков. Где-то 15 минут в пороге мы на входе постояли. Он нам вынес наш документ о том, что они зарегистрировали», — сообщил участник инициативной группы Владислав в разговоре с корреспондентом «МК в Самаре».