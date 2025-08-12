Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина опубликовала кадры с греющимся на солнце медведем Тотошей

С медведем все хорошо.

Источник: Пермский зоопарк

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала видео и фото из нового Пермского зоопарка с медведем Тотошей.

На видео медведь лежит на дорожке и нежится на солнце.

«В последние дни мне многие писали про новый Пермский зоопарк. Начитавшись писем и публикаций, решила сегодня заехать и посмотреть. Вечером будет видео. Ну, а пока публикую кадры со спящим на солнышке медведем Тотошей, который стал известен в соцсетях. С ним все хорошо», — написала Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что медведь укусил провод и упал, получив удар током.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше