Мизулина опубликовала кадры с греющимся на солнце медведем Тотошей

«В последние дни мне многие писали про новый Пермский зоопарк. Начитавшись писем и публикаций, решила сегодня заехать и посмотреть. Вечером будет видео. Ну, а пока публикую кадры со спящим на солнышке медведем Тотошей, который стал известен в соцсетях. С ним все хорошо», — написала Екатерина Мизулина в телеграм-канале.