Мизулина опубликовала кадры с греющимся на солнце медведем Тотошей

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала видео и фото из нового Пермского зоопарка с медведем Тотошей.
На видео медведь лежит на дорожке и нежится на солнце.
«В последние дни мне многие писали про новый Пермский зоопарк. Начитавшись писем и публикаций, решила сегодня заехать и посмотреть. Вечером будет видео. Ну, а пока публикую кадры со спящим на солнышке медведем Тотошей, который стал известен в соцсетях. С ним все хорошо», — написала Екатерина Мизулина в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно о том, что медведь укусил провод и упал, получив удар током.
Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.Читать дальше