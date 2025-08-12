В Казани 23 августа временно ограничат продажу алкоголя

В Казани на один день ограничат продажу алкоголя. Частичный запрет введут в субботу, 23 августа. В этот день в столице Татарстана пройдет футбольный матч между «Рубином» и московским «Спартаком».
Чтобы обеспечить безопасность, как в районе стадиона, так и в целом на территории города, решено запретить торговать спиртным в магазинах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.
Кроме того, ограничения распространятся на проспект Амирхана, а также улицы Чистопольская, Сибгата Хакима, Адоратского, Гаврилова и Лаврентьева.
Отметим, что запрет распространяется только на магазины и торговые объекты. На заведения общественного питания ограничения не распространяются.