Рекордное количество заявок поступило на республиканский конкурс инновационных проектов в 2025 году

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканский конкурс инновационных проектов 2025 года подано 224 заявки — рекордное количество за 16 лет проведения конкурса. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
Прием заявок завершен. На номинацию «Лучший инновационный проект» подано 92 работы, на «Лучший молодежный инновационный проект» — 132. Для участия в конкурсе приняты заявки от представителей учебных заведений, технопарков, центров трансфера технологий, научно-практических центров и организаций. По результатам экспертизы будут отобраны 40 проектов-финалистов, авторы которых выступят с презентациями на финальном заседании совета конкурса.
В каждой номинации устанавливаются один победитель I степени, занявший первое место, два победителя II степени, занявшие второе место, и три победителя III степени, занявшие третье место. Победители получат денежные призы в размере от Br1218 до Br3612, четыре проекта будут отобраны для получения средств на коммерциализацию в размере Br23982. В соответствии с положением о республиканском конкурсе инновационных проектов проектам — победителям других республиканских конкурсов будут предоставлены денежные средства на разработку бизнес-планов.
Для всех участников конкурса запланированы семинары-тренинги с привлечением ведущих специалистов по инновационной и венчурной деятельности, коммерциализации и бизнес-планированию.
В этом году объявлено 29 новых дополнительных номинаций от Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, Государственного военно-промышленного комитета, ОАО «Белагропромбанк», ООО «Ремаго», Министерства здравоохранения, концерна «Белгоспищепром», Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга«, ООО “БелБрендАудит”, Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов, ООО “Инката”, ОАО “Гродно Азот”, ООО “Смарт Доктор”, ОАО “АСБ Беларусбанк”, коммунального производственного унитарного предприятия “Минскреклама”, Администрации свободной экономической зоны “Минск”, ОАО “Минский часовой завод”, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, общества с ограниченной ответственностью “Минский городской технопарк”, ЗАО “Брестский научно-технологический парк”, научно-технологический парк БНТУ “Политехник”, УП “Белпатентсервис” БелТПП. На участие в дополнительных номинациях подано 116 заявок.
Конкурс проводится Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, БРСМ и Белорусского инновационного фонда. -0-