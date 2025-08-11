Рекордное количество заявок поступило на республиканский конкурс инновационных проектов в 2025 году

В каждой номинации устанавливаются один победитель I степени, занявший первое место, два победителя II степени, занявшие второе место, и три победителя III степени, занявшие третье место. Победители получат денежные призы в размере от Br1218 до Br3612, четыре проекта будут отобраны для получения средств на коммерциализацию в размере Br23982. В соответствии с положением о республиканском конкурсе инновационных проектов проектам — победителям других республиканских конкурсов будут предоставлены денежные средства на разработку бизнес-планов.