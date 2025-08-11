Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На особый режим работы перешли энергетики Ростовской области из-за непогоды

Энергетики Ростовской области перешли на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения.

Источник: Комсомольская правда

Донские энергетики ввели особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщают «Россети Юг».

По данным синоптиков, до конца суток 11 августа, а также ночью и утром 12 августа в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, местами — порывы ветра до 25 м/с.

Поэтому к ликвидации возможных аварий на энергообъектах готовы 237 бригад в составе 1 416 специалистов, а также 505 единиц спецтехники.

— В случае возникновения нештатных ситуаций ремонтные группы оперативно приступят к восстановительным работам для минимизации перебоев в электроснабжении, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Ростовской области.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение (подробнее).