На особый режим работы перешли энергетики Ростовской области из-за непогоды

Донские энергетики ввели особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщают «Россети Юг».
По данным синоптиков, до конца суток 11 августа, а также ночью и утром 12 августа в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, местами — порывы ветра до 25 м/с.
Поэтому к ликвидации возможных аварий на энергообъектах готовы 237 бригад в составе 1 416 специалистов, а также 505 единиц спецтехники.
— В случае возникновения нештатных ситуаций ремонтные группы оперативно приступят к восстановительным работам для минимизации перебоев в электроснабжении, — говорится в сообщении.
