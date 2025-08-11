Чат-бот для жалоб на пьяных водителей заработал в Петербурге

В Северной столице и Ленобласти запустили нового телеграм-бота, который поможет бороться с нетрезвыми водителями. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, бот также позволит сообщать и о несовершеннолетних, оказавшихся за рулем автомобиля.
— Сервис @GIBDD_78Bot предоставляет информацию инспекторам в режиме реального времени, — поделилась пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Для отправки сообщения необходимо записать короткое видео, указав номер и марку автомобиля, а также его местоположение. После этого информацию передадут ближайшему экипажу ДПС для проверки.
В пресс-службе МВД также отметили, что оперативная реакция очевидцев поможет предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизни участников дорожного движения по всему региону.