Самару накроет сильнейшая магнитная буря 13 августа

Самарцев предупредили о приближении магнитной бури.

Самару накроет очередная сильная магнитная буря. Она придет в областную столицу 13 августа, сообщили в сервисе my-calend.

— Сила магнитной бури будет колебаться от 5 до 6 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, обострением хронических заболеваний и резкими скачками артериального давления, — отметили в сообщении.

В зону риска попадут пенсионеры и беременные женщины. Жителям Самары советуют проводить больше времени на улице, отказаться от употребления тяжёлой пищи, алкоголя и курения. Также важно следить за своим эмоциональным состоянием и избегать стрессовых ситуаций.