Романтика гор за три тысячи: где в Москве можно научиться скалолазанию

«Вечерняя Москва» узнала, где в Москве можно научиться лазить по скалам.
При Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова с 1930-х годов действует альпинистский клуб имени Р. В. Хохлова — одного из экс-ректоров вуза. Там проходят занятия по общей физической подготовке (ОФП) и скалолазанию.
Еще подготовкой альпинистов и скалолазов занимаются в альпклубе Black Ice. Также здесь учатся будущие специалисты по ледолазанию и драйтулингу (передвижение по скалам или комбинациям скал и льда. — «ВМ»). Члены альпклуба отправляются на восхождения в Хибины, Крым, Турцию, на Эльбрус, Казбек и пик Ленина. Работает и «Школа альпинизма», куда смело могут прийти новички. Курс обучения стоит 7000 рублей.
Для тех, кто устал от замкнутых помещений, проводят курсы альпинизма на природе — на реальных скалах подмосковного Полушкина. Могут записаться даже новички, так как на занятиях преподают азы горного восхождения.
Тренеры научат вязать основные альпинистские узлы, пользоваться устройством для подъема по веревке «жумар» и спусковым устройством «корзинка». Все это с интересными альпинистскими байками у костра и вкуснейшей гречневой кашей с тушенкой. Цена однодневного путешествия — 3500 рублей для одного человека. Специальное альпинистское снаряжение можно взять в аренду в клубе.
Часто на многоэтажных домах и небоскребах мы видим людей, спускающихся с крыши на тросах к окну. Так работают промышленные альпинисты. В Москве есть специальная школа, где их обучают профессии и таким навыкам, как метод канатного доступа — работе в висящем положении с использованием страховочных канатов. Курс длится 42 часа по пять занятий, стоимость 19 000 рублей. По окончании курса альпинистам помогают с трудоустройством.
А в детские школы скалолазания многие родители отдают своих детей, чтобы чадо выросло здоровым, крепким и уверенным в себе. Такая школа есть в самом центре столицы: туда можно привести ребенка с любой физической подготовкой старше шести лет. В их распоряжении будет большое пространство — скалодром с трассами разного уровня, специальным оборудованием и местами для разминок. А работают с детьми только опытные тренеры, которые помогут им побороть страх высоты. Цена разового посещения — 1600 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Полякова, врач-терапевт, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, член РНМОТ:
— Очевидные плюсы альпинизма — повышение выносливости, силы, координации, улучшение показателя максимального потребления кислорода. Однако прежде чем подняться на высоту, стоит адекватно оценить состояние сердца, сосудов и легких. На высоте повышается вязкость крови, увеличивается давление, учащается сердцебиение, а в горах нужна постепенная акклиматизация.