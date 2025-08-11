Романтика гор за три тысячи: где в Москве можно научиться скалолазанию

А в детские школы скалолазания многие родители отдают своих детей, чтобы чадо выросло здоровым, крепким и уверенным в себе. Такая школа есть в самом центре столицы: туда можно привести ребенка с любой физической подготовкой старше шести лет. В их распоряжении будет большое пространство — скалодром с трассами разного уровня, специальным оборудованием и местами для разминок. А работают с детьми только опытные тренеры, которые помогут им побороть страх высоты. Цена разового посещения — 1600 рублей.