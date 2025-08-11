Ричмонд
Мигранты до конца года не смогут работать курьерами в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа, ФедералПресс. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому иностранцы не смогут работать водителями такси и курьерами до конца 2025 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера связана с тем, что сфера доставки активно развивается, создавая существенный объем неконтролируемой и неформальной занятости, подчеркнули власти. Также в правительстве отметили, что ограничение не окажет влияние на рынок доставки, так как по статистике иностранные курьеры — это небольшая доля от общего числа всех представителей сферы доставки. Трехмесячный переходный период необходим для адаптации бизнеса и корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.

