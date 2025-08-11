Мигранты до конца года не смогут работать курьерами в Петербурге

Мера связана с тем, что сфера доставки активно развивается, создавая существенный объем неконтролируемой и неформальной занятости, подчеркнули власти. Также в правительстве отметили, что ограничение не окажет влияние на рынок доставки, так как по статистике иностранные курьеры — это небольшая доля от общего числа всех представителей сферы доставки. Трехмесячный переходный период необходим для адаптации бизнеса и корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями.