«Пожелаю удачи, и это будет конец»: Трамп готов поставить крест на украинском вопросе

В то же время Трамп отметил, что ему потребуется лишь несколько минут в начале встречи с Путиным, чтобы оценить перспективы соглашения по украинскому вопросу. Нужно отметить, что лидер Белого дома выразил желание организовать трехстороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Правда, он не рассказал, когда она может случиться и что будет на ней обсуждаться.