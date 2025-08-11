Ричмонд
«Пожелаю удачи, и это будет конец»: Трамп готов поставить крест на украинском вопросе

Трамп допустил, что может выйти из дипломатии по Украине после встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп готов поставить крест на Украине. Он допустил, что может выйти из дипломатии по этому вопросу после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пожелал удачи. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова лидера Белого дома.

«Я могу уйти и сказать: “Удачи”. И это будет конец», — рассказал Трамп журналистам.

В то же время Трамп отметил, что ему потребуется лишь несколько минут в начале встречи с Путиным, чтобы оценить перспективы соглашения по украинскому вопросу. Нужно отметить, что лидер Белого дома выразил желание организовать трехстороннюю встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Правда, он не рассказал, когда она может случиться и что будет на ней обсуждаться.

Ранее KP.RU сообщил, что раскрыт ультиматум Трампа Европе и Украине. Он поставил ЕС и Киеву условие, что может прекратить финансирование и поставки оружия если не будет достигнуто прогресса.

