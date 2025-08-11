На кинофестивале «Окно в Европу» открылась выставка, посвященная Льву Толстому

Открывал ее праправнук писателя Владимир Толстой. По его словам, Лев Николаевич сопротивлялся наступлению кинематографа, поскольку он способствовал его популярности, а значит, и уязвимости. За Толстым подсматривали из кустов, откуда угодно, пытаясь сфотографировать. При этом в ближайшем окружении писателя понимали, что запечатлеть его для потомков необходимо. На многочисленные попытки увековечивания Толстой говорил: «Бросьте это дело и избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это ужасно неприятно, и я решительно не соглашаюсь позировать и говорить». В то же время Толстой оценил возможности кино, способного зафиксировать ключевые моменты жизни. Свою мать он не помнил, но сохранил ее ангельский образ.