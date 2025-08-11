На кинофестивале «Окно в Европу» открылась выставка, посвященная Льву Толстому

В дни кинофестиваля «Окно в Европу» в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» открылась экспозиция «Поймать» Льва Толстого. Фотокамера. Фонограф. Синематограф", подготовленная силами Московского государственного музея Льва Толстого.
Открывал ее праправнук писателя Владимир Толстой. По его словам, Лев Николаевич сопротивлялся наступлению кинематографа, поскольку он способствовал его популярности, а значит, и уязвимости. За Толстым подсматривали из кустов, откуда угодно, пытаясь сфотографировать. При этом в ближайшем окружении писателя понимали, что запечатлеть его для потомков необходимо. На многочисленные попытки увековечивания Толстой говорил: «Бросьте это дело и избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это ужасно неприятно, и я решительно не соглашаюсь позировать и говорить». В то же время Толстой оценил возможности кино, способного зафиксировать ключевые моменты жизни. Свою мать он не помнил, но сохранил ее ангельский образ.
В основу выставки легла идея первой встречи Толстого с кинематографом, воспроизведения киносеанса тех времен. Представлен первый дагерротип Льва Николаевича 1849 года, первая фотография на бумаге 1856-го, стереоскопические снимки, единственный цветной снимок. Сохранился и голос писателя благодаря фонографу, который ему прислал изобретатель Эдисон. На выставке представлен американский начала XX века. А на экране можно увидеть кадры, снятые Дранковым в Ясной Поляне в 1908 году, накануне 80-летия писателя.
Одна из программ фестиваля называется «Лев Толстой и кино» и состоит в основном из документальных картин о нем, нескольких эпизодов сериала «Тайны Карениной» по мотивам «Подлинной истории Анны Карениной» Павла Басинского.
В анимационном конкурсе, пожалуй, самой сильной секции фестиваля, показали толстовскую экранизацию «Старый дед и внучек» Михаила Гробчука из пластилина.
Михаил представляется оператором, а анимацию назвал своим хобби. Он выпускник операторского факультета ВГИКа, но снимает как режиссер документальное кино, получает за него престижные награды. «Мультфильмы я делаю в одиночку, не спешу, поэтому производство длится долго», — говорит он.
«Старый дед и внучек» создавался девять лет и стал второй частью предполагаемой трилогии об отцах и детях. Первый ее фильм «Кукушка» участвовал в Выборгском фестивале в 2014 году. Будет еще заключительный — «Сердце матери».
Дед старый, живет в доме сына. Невестка постоянно чем-то попрекает. Надоело ей за ним мыть и подтирать. Вечно дед ложку мимо рта проносит, стол грязный после него. Но, как известно, за плохое отношение к родителям наказывают дети. Вот и внучек начал мастерить лохань, чтобы кормить из нее своих родителей, когда станут старыми. Тут-то они и одумались, перестали деда обижать.
Михаил говорит, что труднее всего ему давались сцены, где невестка стирает и расстилает скатерть, но именно они и впечатляют: пластилиновая вода, пластилиновая пена, ткань из пластилина — живая, дышащая…
На премьеру документального фильма «Великанцы» Юрия Мокиенко пожаловал гигантский Достоевский. Его фигура возвышалась над партером, пока зрители рассаживались. На вопрос «что вы тут делаете, Федор Михайлович?» поводырь писателя ответил: «Этот фильм про нас и близких к нам персонажей».
Театр «Кукольный формат» стал героем «Великанцев». Гигантские фигуры Пушкина, Гоголя, Достоевского не только гуляют по улицам разных городов, но и до горных вершин добрались. Достоевского реже других узнают. В кадре появляется дама, которая никак не может понять, кто перед ней. Она долго гадает, перебирает имена, называет какого-то знакомого, Чайковского. Во время уличных шествий доводилось слышать подобные вопросы.
Юрий Мокиенко, как представитель продуктивного во всех смыслах семейного клана, бойко и весело производящего кино, в этот раз рассказал о компании беспокойных и талантливых людей, создающих мегакуклы русских писателей. Многие герои документальных фильмов приехали в Выборг: учителя, коллекционер фисгармоний, люди самых диковинных профессий и, главное, просто люди — яркие, интересные, способные горы свернуть, которым никто не помогает в их самых невероятных и полезных начинаниях.