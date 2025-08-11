Ученые потратили 25 лет и выяснили, что позволяет людям жить 80 лет и дольше

Исследование началось в 2000 году — в нем принимали участие 290 человек старше 80 лет. После смерти 77 респондентов специалисты изучили их мозг и обнаружили, что они до конца жизни сохраняли ясность мышления, несмотря на наличие амилоидных бляшек и тау-белков, которые обычно связывают с болезнью Альцгеймера.