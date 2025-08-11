Многодетные женщины в Ростовской области могут выйти на досрочную пенсию

С января этого года 460 многодетных матерей в Ростовской области воспользовались правом досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Всего в регионе эту льготу уже получили 9 494 женщины, воспитывающие трех и более детей. Об этом говорится на сайте СФР по Ростовской области.
Для досрочного оформления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При этом на момент выхода на пенсию младшему ребенку должно исполниться 8 лет. Право не распространяется на матерей, лишенных родительских прав.
Льгота также действует для женщин, воспитывающих усыновленных детей. Дополнительные пенсионные коэффициенты начисляются за периоды ухода за детьми до 1,5 лет: 1,8 — за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого.
