Многодетные женщины в Ростовской области могут выйти на досрочную пенсию

С января этого года 460 многодетных матерей в Ростовской области воспользовались правом досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Всего в регионе эту льготу уже получили 9 494 женщины, воспитывающие трех и более детей. Об этом говорится на сайте СФР по Ростовской области.