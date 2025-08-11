Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко отмечает 95-летие

11 августа 95 лет исполнилось Максиму Борисовичу Оводенко — Герою Социалистического Труда, почётному гражданину Самары и области, почётному авиастроителю СССР, бывшему руководителю Куйбышевского металлургического завода.

11 августа 95 лет исполнилось Максиму Борисовичу Оводенко — Герою Социалистического Труда, почётному гражданину Самары и области, почётному авиастроителю СССР, бывшему руководителю Куйбышевского металлургического завода.

«Весь его трудовой и жизненный путь — это ответственное, честное служение Родине, забота о людях. Это пример для нас», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

К поздравлениям также присоединились глава Самары Иван Носков и председатель губернской думы Геннадий Котельников.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.