Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко отмечает 95-летие

11 августа 95 лет исполнилось Максиму Борисовичу Оводенко — Герою Социалистического Труда, почётному гражданину Самары и области, почётному авиастроителю СССР, бывшему руководителю Куйбышевского металлургического завода.
«Весь его трудовой и жизненный путь — это ответственное, честное служение Родине, забота о людях. Это пример для нас», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
К поздравлениям также присоединились глава Самары Иван Носков и председатель губернской думы Геннадий Котельников.
