Губернатор Петербурга Беглов запретил мигрантам работать курьерами в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, ограничивающее привлечение иностранных граждан к работе курьерами. Об этом сообщило управление информации правительства города.
«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодёжи и студентов», — проинформировали в городской администрации.
Власти отмечают, что мера не повлияет существенно на рынок доставки, поскольку доля иностранных работников в этой сфере, по имеющимся данным, была невелика. Работодателям предоставлен трёхмесячный переходный период для адаптации к новым требованиям и корректировки кадровой политики.
Ранее стало известно, что зарплатные предложения для курьеров в Москве за год выросли на 46%. К июню 2025 года они достигли 135 тыс. рублей.