12 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

12 августа в России отмечают День ВВС, в мире — День молодежи. Узнайте о православных праздниках, народных приметах и исторических событиях этого дня.

12 августа в России празднуют День Военно-воздушных сил, а в мире — Международный день молодежи. Православные верующие чтут память апостолов от семидесяти и преподобного Германа Соловецкого.

День Военно-воздушных сил России.

12 августа в России отмечают День ВВС — профессиональный праздник военных летчиков и авиационных специалистов. Дата установлена Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

История праздника.

12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года Военное ведомство России издало приказ о введении Штата воздухоплавательной части Генерального штаба. Этот день считается началом военной авиации в стране.

1914−1918 гг. — авиация превратилась из вспомогательного инструмента разведки в самостоятельный род войск.1918 год — созданы первые регулярные ВВС Красной Армии. Советский период — развитие истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации. Современность — ВКС России выполняют задачи воздушно-космической обороны, разведки и поддержки сухопутных войск.

Интересный факт: Первым массовым бомбардировщиком стал «Илья Муромец» И. И. Сикорского.

Международный день молодежи.

12 августа во всем мире отмечают Международный день молодежи, учрежденный ООН в 1999 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам молодого поколения.

Актуальные данные.

30% населения Земли — молодежь до 30 лет. Каждый 10-й ребенок живет в зоне конфликта.24 млн детей не посещают школу. ВИЧ, безработица, психические расстройства — ключевые вызовы для молодежи.

Задачи дня:

Поддержка образования и трудоустройства. Борьба с неравенством и насилием. Развитие программ для молодых специалистов.

Какой церковный праздник 12 августа?

Православная церковь 12 августа чтит:

Память апостолов от семидесяти.

Сила, Силуан, Крискент, Епенет, Андроник, Тихик — сподвижники апостола Павла. Проповедовали в разных странах, некоторые стали епископами.

Преподобный Герман Соловецкий.

Основатель Соловецкого монастыря (вместе с Савватием и Зосимой).Мощи обретены нетленными в 1484 году.

Мученик Иоанн Воин.

IV век, служил в римской армии, тайно помогал христианам. Почитается как защитник от обидчиков и помощник в скорбях.

Знаковые события 12 августа.

1479 год — освящение Успенского собора в Москве (архитектор Аристотель Фиораванти).

1912 год — создание Воздухоплавательной части Российской империи.

1928 год — открытие ЦПКиО им. Горького в Москве.

Народные приметы и традиции.

Приметы погоды.

Сильный ветер — к ненастью. Много рябины — к дождливой осени. Паутина в воздухе — к теплу.

Что можно делать 12 августа.

Начинать важные дела (переезд, ремонт).Сеять озимые («на стариковское счастье»).Ходить босиком по росе для здоровья.

Что нельзя делать.

Ругаться и лениться. Шить и ткать (чтобы хлеб не черствел).Оставлять скот на ночь на улице.

Кто родился 12 августа.

Кейси Аффлек (1975) — американский актер, обладатель «Оскара».Эрвин Шрёдингер (1887−1961) — физик, создатель квантовой механики. Брюс Гринвуд (1956) — канадский актер («Капитан Кристофер Пайк» в «Стартреке»).

Заключение.

12 августа — день, богатый на знаменательные события и праздники. В России чествуют военных летчиков, чей вклад в оборону страны невозможно переоценить. Мир отмечает Международный день молодежи, напоминая о важности поддержки нового поколения. Православные верующие вспоминают апостолов от семидесяти, преподобного Германа Соловецкого и мученика Иоанна Воина, чьи жизни стали примером стойкости и веры.

Этот день связан с историческими событиями, народными традициями и приметами, которые передавались из поколения в поколение. А для именинников — Кейси Аффлека, Эрвина Шрёдингера и Брюса Гринвуда — 12 августа стало днем, вошедшим в историю.

Какой бы праздник вам ни был ближе — профессиональный, церковный или светский, — 12 августа 2025 года предлагает каждому повод для размышлений, благодарности и новых начинаний.

