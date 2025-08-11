12 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

12 августа в России празднуют День Военно-воздушных сил, а в мире — Международный день молодежи. Православные верующие чтут память апостолов от семидесяти и преподобного Германа Соловецкого.
День Военно-воздушных сил России.
12 августа в России отмечают День ВВС — профессиональный праздник военных летчиков и авиационных специалистов. Дата установлена Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.
История праздника.
12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года Военное ведомство России издало приказ о введении Штата воздухоплавательной части Генерального штаба. Этот день считается началом военной авиации в стране.
1914−1918 гг. — авиация превратилась из вспомогательного инструмента разведки в самостоятельный род войск.1918 год — созданы первые регулярные ВВС Красной Армии. Советский период — развитие истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации. Современность — ВКС России выполняют задачи воздушно-космической обороны, разведки и поддержки сухопутных войск.
Интересный факт: Первым массовым бомбардировщиком стал «Илья Муромец» И. И. Сикорского.
Международный день молодежи.
12 августа во всем мире отмечают Международный день молодежи, учрежденный ООН в 1999 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам молодого поколения.
Актуальные данные.
30% населения Земли — молодежь до 30 лет. Каждый 10-й ребенок живет в зоне конфликта.24 млн детей не посещают школу. ВИЧ, безработица, психические расстройства — ключевые вызовы для молодежи.
Задачи дня:
Поддержка образования и трудоустройства. Борьба с неравенством и насилием. Развитие программ для молодых специалистов.
Какой церковный праздник 12 августа?
Православная церковь 12 августа чтит:
Память апостолов от семидесяти.
Сила, Силуан, Крискент, Епенет, Андроник, Тихик — сподвижники апостола Павла. Проповедовали в разных странах, некоторые стали епископами.
Преподобный Герман Соловецкий.
Основатель Соловецкого монастыря (вместе с Савватием и Зосимой).Мощи обретены нетленными в 1484 году.
Мученик Иоанн Воин.
IV век, служил в римской армии, тайно помогал христианам. Почитается как защитник от обидчиков и помощник в скорбях.
Знаковые события 12 августа.
1479 год — освящение Успенского собора в Москве (архитектор Аристотель Фиораванти).
1912 год — создание Воздухоплавательной части Российской империи.
1928 год — открытие ЦПКиО им. Горького в Москве.
Народные приметы и традиции.
Приметы погоды.
Сильный ветер — к ненастью. Много рябины — к дождливой осени. Паутина в воздухе — к теплу.
Что можно делать 12 августа.
Начинать важные дела (переезд, ремонт).Сеять озимые («на стариковское счастье»).Ходить босиком по росе для здоровья.
Что нельзя делать.
Ругаться и лениться. Шить и ткать (чтобы хлеб не черствел).Оставлять скот на ночь на улице.
Кто родился 12 августа.
Кейси Аффлек (1975) — американский актер, обладатель «Оскара».Эрвин Шрёдингер (1887−1961) — физик, создатель квантовой механики. Брюс Гринвуд (1956) — канадский актер («Капитан Кристофер Пайк» в «Стартреке»).
Заключение.
12 августа — день, богатый на знаменательные события и праздники. В России чествуют военных летчиков, чей вклад в оборону страны невозможно переоценить. Мир отмечает Международный день молодежи, напоминая о важности поддержки нового поколения. Православные верующие вспоминают апостолов от семидесяти, преподобного Германа Соловецкого и мученика Иоанна Воина, чьи жизни стали примером стойкости и веры.
Этот день связан с историческими событиями, народными традициями и приметами, которые передавались из поколения в поколение. А для именинников — Кейси Аффлека, Эрвина Шрёдингера и Брюса Гринвуда — 12 августа стало днем, вошедшим в историю.
Какой бы праздник вам ни был ближе — профессиональный, церковный или светский, — 12 августа 2025 года предлагает каждому повод для размышлений, благодарности и новых начинаний.