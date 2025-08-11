12 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

12 августа — день, богатый на знаменательные события и праздники. В России чествуют военных летчиков, чей вклад в оборону страны невозможно переоценить. Мир отмечает Международный день молодежи, напоминая о важности поддержки нового поколения. Православные верующие вспоминают апостолов от семидесяти, преподобного Германа Соловецкого и мученика Иоанна Воина, чьи жизни стали примером стойкости и веры.