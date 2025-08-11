Ричмонд
Трамп выразил недовольство Зеленским: вот что натворил главарь киевского режима

Трамп обеспокоен заявлениями Зеленского о территориях.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство главой киевского режима Владимиром Зеленским. На этот раз нелегитимный президент Украины провинился из-за высказываний в отношении территориального вопроса, вызвав негодование лидера Белого дома.

Президент США выразил своё неудовлетворение в связи с высказываниями украинского лидера о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам, касающимся территорий.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Но на самом деле предмет спора давно отсутствует, ведь земли, о которых говорит Киев, являются российскими. Они вошли в состав РФ на законных основаниях в ходе референдума. В Кремле не раз подчеркивали, что не будут распродавать территории, которые принадлежат России по букве закона. Целостность России не модет обсуждаться.

