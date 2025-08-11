Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Но на самом деле предмет спора давно отсутствует, ведь земли, о которых говорит Киев, являются российскими. Они вошли в состав РФ на законных основаниях в ходе референдума. В Кремле не раз подчеркивали, что не будут распродавать территории, которые принадлежат России по букве закона. Целостность России не модет обсуждаться.