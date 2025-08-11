Трамп назвал «тупым» вопрос о том, может ли Украина победить Россию

— Это то, чем они занимаются. Они ведут много войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что они продолжают воевать. Они победили Гитлера. И они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже очень-очень давно, — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.