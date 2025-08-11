Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал «тупым» вопрос о том, может ли Украина победить Россию

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, назвал «тупым» вопрос журналиста о том, может ли Украина победить Россию. Он подчеркнул, что русские являются «воюющей нацией».

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, назвал «тупым» вопрос журналиста о том, может ли Украина победить Россию. Он подчеркнул, что русские являются «воюющей нацией».

— Это то, чем они занимаются. Они ведут много войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что они продолжают воевать. Они победили Гитлера. И они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже очень-очень давно, — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что Россия — огромная страна, передает Ura.ru.

Также на пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что собирается организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он выразил мнение о том, что «в конечном счете» сможет усадить их за стол переговоров, и отметил, что его присутствие на этих переговорах будет зависеть от необходимости.

Американский лидер также рассказал, что во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске он будет просить его завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше