Трамп назвал «тупым» вопрос о том, может ли Украина победить Россию

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, назвал «тупым» вопрос журналиста о том, может ли Украина победить Россию. Он подчеркнул, что русские являются «воюющей нацией».
— Это то, чем они занимаются. Они ведут много войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что они продолжают воевать. Они победили Гитлера. И они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже очень-очень давно, — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что Россия — огромная страна, передает Ura.ru.
Также на пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что собирается организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он выразил мнение о том, что «в конечном счете» сможет усадить их за стол переговоров, и отметил, что его присутствие на этих переговорах будет зависеть от необходимости.
Американский лидер также рассказал, что во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске он будет просить его завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что их предстоящая встреча будет «скорее предварительной».