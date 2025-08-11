Директор назначал премии жене. Прокуратура Витебска выявила нарушения антикоррупционного законодательства

Во время проверки выявлено, что директор госпредприятия единолично устанавливал премии своей жене, которая работала заведующей хозяйством. Аналогично первый заместитель директора премировал своего родственника. А в одном из структурных подразделений отец и сын занимали находящиеся в прямом подчинении должности руководителя и сотрудника. Подобная ситуация, когда супруги находились в непосредственном подчинении друг другу, установлена также на одной из кафедр высшего учебного заведения.