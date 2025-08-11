Директор назначал премии жене. Прокуратура Витебска выявила нарушения антикоррупционного законодательства

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебска провела проверку исполнения требований законодательства о борьбе с коррупцией на местном предприятии и в одном из вузов города. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.
Во время проверки выявлено, что директор госпредприятия единолично устанавливал премии своей жене, которая работала заведующей хозяйством. Аналогично первый заместитель директора премировал своего родственника. А в одном из структурных подразделений отец и сын занимали находящиеся в прямом подчинении должности руководителя и сотрудника. Подобная ситуация, когда супруги находились в непосредственном подчинении друг другу, установлена также на одной из кафедр высшего учебного заведения.
Согласно закону, руководители обязаны сообщать о возможных конфликтах интересов, чего сделано не было. Также были найдены другие нарушения антикоррупционного законодательства и правил закупок. В итоге прокурор Витебска внес представления в адрес руководителей государственного предприятия и высшего учебного заведения, в которых потребовал устранить в том числе вышеуказанные нарушения законодательства.
По результатам рассмотрения актов надзора конфликты интересов урегулированы. Одновременно с этим за неисполнение требований в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. -0-