В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета

В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета для защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности важных объектов. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального минцифры.

Источник: Jonas Leupe/CC0

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам министра цифрового развития и связи в республике Дениса Мчедлишвили, в настоящее время все системы связи функционируют в штатном режиме, а временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Он также порекомендовал жителям использовать Wi-Fi-сети для доступа в интернет.

В ведомстве добавили, что ограничения отменят сразу после завершения необходимых проверок.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 27 июня сообщил, что в регионе ограничивали работу мобильного интернета. Он подчеркнул, что временные меры приняты для повышения безопасности местных жителей и защиты объектов инфраструктуры региона.