В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета

По словам министра цифрового развития и связи в республике Дениса Мчедлишвили, в настоящее время все системы связи функционируют в штатном режиме, а временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Он также порекомендовал жителям использовать Wi-Fi-сети для доступа в интернет.