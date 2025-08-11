В Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам министра цифрового развития и связи в республике Дениса Мчедлишвили, в настоящее время все системы связи функционируют в штатном режиме, а временные ограничения введены исключительно в профилактических целях. Он также порекомендовал жителям использовать Wi-Fi-сети для доступа в интернет.
В ведомстве добавили, что ограничения отменят сразу после завершения необходимых проверок.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 27 июня сообщил, что в регионе ограничивали работу мобильного интернета. Он подчеркнул, что временные меры приняты для повышения безопасности местных жителей и защиты объектов инфраструктуры региона.