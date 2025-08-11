Уборщик выставил на продажу за 100 тысяч рублей волосы Кадышевой 1998 года

Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки. Согласно одной из версий, Биркин оказалась в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему на отсутствие достаточно вместительных женских сумок.