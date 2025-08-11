Уборщик выставил на продажу за 100 тысяч рублей волосы Кадышевой 1998 года

Неизвестный мужчина выставил на сайте объявлений необычный лот: волосы певицы Надежды Кадышевой. За них автор лота хочет получить 100 тысяч рублей.
В подписи к лоту продавец заявил, что работал уборщиком во время концерта ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году, где и нашел волосы. Он настаивает на подлинности волос, которую готов подкрепить любыми проверками.
— Сохранил на память волосы великой женщины — моей первой любви — Надежды. Сейчас проблемы с деньгами, ни на что не хватает, приходится продать. Отдам только адекватным и лично в руки, извращенцам не писать, — написал он.
Мужчина добавил, что может приложить диск «Печальный ветер» ансамбля «Золотое кольцо» в подарок.
