Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе

«В этом году на капремонт школ в Самарской области выделены значительные средства — гораздо большие, чем в предыдущие годы. Но не все муниципалитеты успели выполнить работы вовремя: в ряде районов вместо 1 августа сроки сдачи объектов перенесены на конец месяца, а кое-где — и на начало сентября. Предупреждаю, что при распределении субсидий муниципалитетам на капитальный ремонт школ в следующем году будем учитывать финансовую дисциплину этого года. Мы не будем наказывать жителей и сокращать финансирование муниципальных образований. Мы будем наказывать тех, кто не может организовать работу», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.