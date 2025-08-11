Врач Литвиненко сказал о последствиях травмы шейки бедра у актера Щербакова

«Все зависит от локализации перелома. Скорее всего, это будет хирургическое лечение, то есть металлоостеосинтез будет установлен. Это такая металлическая конструкция. Либо если зона перелома такая, что прогноз на сращение маловероятен с учетом возраста, то есть у этого перелома есть, скажем так, возрастные особенности — у молодых он срастаться может, а у пожилых нет. Тогда в таких случаях предлагают сразу эндопротезирование. То есть перелом шейки бедренной кости это то место, где можно убрать головку и сразу поставить эндопротез тазобедренного сустава. То есть как правило, это перелом, который происходит на фоне вымывания кальция, витамина D из организма, то есть на фоне остеопороза. После перелома шейки бедра пациенты могут длительное время не вставать, что приводит к обострению хронических заболеваний», — сказал собеседник издания.