Укус клеща может стоить здоровья: что нужно знать об анаплазмозе

По словам врача, первые признаки анаплазмоза похожи на простуду: высокая температура, озноб, сильная слабость, головные боли, ломота в мышцах и суставах, тошнота, иногда рвота, а также увеличение лимфоузлов. В некоторых случаях могут появиться желтушность кожи и глаз, сыпь или проблемы с печенью. Без лечения болезнь может привести к осложнениям на сердце, легкие или нервную систему, отметила Сысоева.