Укус клеща может стоить здоровья: что нужно знать об анаплазмозе

В Подмосковье зафиксированы случаи анаплазмоза, вызванного укусами клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. О симптомах болезни и мерах защиты рассказала врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Сысоева пояснила, что бактерии, содержащиеся в слюне клеща, при укусе попадают в кровь человека. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. За это время возбудитель поражает лейкоциты, ослабляя иммунную систему.
По словам врача, первые признаки анаплазмоза похожи на простуду: высокая температура, озноб, сильная слабость, головные боли, ломота в мышцах и суставах, тошнота, иногда рвота, а также увеличение лимфоузлов. В некоторых случаях могут появиться желтушность кожи и глаз, сыпь или проблемы с печенью. Без лечения болезнь может привести к осложнениям на сердце, легкие или нервную систему, отметила Сысоева.
Для профилактики врач советует использовать защитные акарицидные и репеллентные средства перед прогулками в лесу или парке. Рекомендуется носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а рубашку — в брюки. После прогулок следует осматривать кожу, особенно за ушами, в подмышках и в паху, а также проверять домашних животных.
Ранее стало известно, что за неделю на Ставрополье в больницы с укусами клещей обратились 42 человека. В крае сохраняется сезонная активность клещей — переносчиков опасных инфекций, например, Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и боррелиоза.