В России ощутимо подорожал кофе

«С начала 2025 года цены на кофе в России выросли в среднем на 26,9%», — указано в материале «Постньюс». Примерная стоимость растворимого кофе составляет 580,5 рублей за 150 грамм, 656 рублей за 250 грамм молотого и 797,8 рублей за такой же объем зернового.