Толстый пёс из Мексики стал достопримечательностью в Google Maps

Собаку, которую в соцсетях ласково прозвали «Толстяк из Тескоко», полюбили местные жители и туристы за его спокойствие и привычку лежать на тротуаре, почти не двигаясь. Его «постоянное место» собрало более 500 отзывов на Google Картах.