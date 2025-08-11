Толстый пёс из Мексики стал достопримечательностью в Google Maps

Место, где любит отдыхать бездомный пёс, превратилось в туристическую достопримечательность в мексиканском городе Тескоко, штат Мехико. Об этом сообщает Infobae.
Собаку, которую в соцсетях ласково прозвали «Толстяк из Тескоко», полюбили местные жители и туристы за его спокойствие и привычку лежать на тротуаре, почти не двигаясь. Его «постоянное место» собрало более 500 отзывов на Google Картах.
«Толстая собака из Тескоко невероятна, очень рекомендую. Было приятно на неё посмотреть. Я водил всю семью, и мы все вернулись очень довольными. 10/10», — пишут туристы.
Другие отмечают: «Лучшее место! Мой день был ужасным, но когда я увидела щенка, он стал чудесным».
Хотя некоторые туристы приносят псу еду, один из местных жителей в Facebook* отметил, что о собаке, живущей на этой улице уже несколько лет, регулярно заботятся жители района.
«Это неотъемлемая часть моего Тескоко», — рассказал он.
