Толстый пёс из Мексики стал достопримечательностью в Google Maps

Животное стало любимцем местных жителей и туристов.

Источник: Аргументы и факты

Место, где любит отдыхать бездомный пёс, превратилось в туристическую достопримечательность в мексиканском городе Тескоко, штат Мехико. Об этом сообщает Infobae.

Собаку, которую в соцсетях ласково прозвали «Толстяк из Тескоко», полюбили местные жители и туристы за его спокойствие и привычку лежать на тротуаре, почти не двигаясь. Его «постоянное место» собрало более 500 отзывов на Google Картах.

«Толстая собака из Тескоко невероятна, очень рекомендую. Было приятно на неё посмотреть. Я водил всю семью, и мы все вернулись очень довольными. 10/10», — пишут туристы.

Другие отмечают: «Лучшее место! Мой день был ужасным, но когда я увидела щенка, он стал чудесным».

Хотя некоторые туристы приносят псу еду, один из местных жителей в Facebook* отметил, что о собаке, живущей на этой улице уже несколько лет, регулярно заботятся жители района.

«Это неотъемлемая часть моего Тескоко», — рассказал он.

Ранее Владимир Уражевский заметил признаки ожирение у шпица Умки, принадлежащего белорусскому президенту Александру Лукашенко.

* компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

