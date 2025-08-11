Генерал заявил, что ВСУ могли выпускать дроны по Нижнему Новгороду и Рязани из РФ

Беспилотные летательные аппараты, которыми Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород, Рязань и Московский регион, могли запускаться с российской территории. С таким мнением выступил генерал-майор Владимир Попов.
— С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar, которых у ВСУ осталось столько, что по пальцам одной руки пересчитать можно, ну, может, двух. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО, — сказал специалист.
Он считает, что беспилотники могли находиться под управлением злоумышленников, которым сотрудники украинских спецслужбы обещали выплаты. Попов предполагает, что в таком случае, вероятно, применялись дроны средней дальности, преодолевающие около 400 километров, передает Aif.ru.
Днем ранее ВСУ впервые нанесли удар по Республике Коми. Предполагается, что нападение осуществлялось с использованием польских беспилотных летательных аппаратов FlyEye, запущенных из Черниговской области.
За ночь 11 августа силами противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Наибольшее количество дронов сбили над Белгородской областью.