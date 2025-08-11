Зеленский: Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 августа, сообщил, что появился «реальный шанс» для достижения мирного соглашения и завершения конфликта на Украине.
— Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной, — написал лидер киевского режима в своем блоге по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.
Зеленский добавил, что рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с лидерами западных стран. Он также отметил, что «видит опасность» в любых решениях по украинскому кризису, которые могут быть приняты без участия Украины и европейских стран, передает Lenta.ru.
11 августа Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящих консультаций с президентом России Владимиром Путиным он будет просить его завершить конфликт на Украине. Кроме того, американский лидер пообещал попытаться вернуть Украине часть территорий, которые она утратила в ходе боевых действий с Россией.