Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 августа, сообщил, что появился «реальный шанс» для достижения мирного соглашения и завершения конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 августа, сообщил, что появился «реальный шанс» для достижения мирного соглашения и завершения конфликта на Украине.

— Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной, — написал лидер киевского режима в своем блоге по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

Зеленский добавил, что рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с лидерами западных стран. Он также отметил, что «видит опасность» в любых решениях по украинскому кризису, которые могут быть приняты без участия Украины и европейских стран, передает Lenta.ru.

11 августа Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящих консультаций с президентом России Владимиром Путиным он будет просить его завершить конфликт на Украине. Кроме того, американский лидер пообещал попытаться вернуть Украине часть территорий, которые она утратила в ходе боевых действий с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше