Лондон использует Киев как таран: в России рассказали о планах Великобритании по конфликту на Украине

В России считают, что Лондон использует Киев как таран. В Посольстве РФ предположили, какие могут быть планы Великобритании по дальнейшему урегулированию конфликта на Украине. А точнее, никаких, эта страна ЕС продолжает рассчитывать на затягивание противостояния. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.