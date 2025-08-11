В России считают, что Лондон использует Киев как таран. В Посольстве РФ предположили, какие могут быть планы Великобритании по дальнейшему урегулированию конфликта на Украине. А точнее, никаких, эта страна ЕС продолжает рассчитывать на затягивание противостояния. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Великобритания не оставляет попыток помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. В сообщении подчёркивается, что государства Европы намерены и дальше использовать Украину в качестве инструмента для давления на Россию.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп рассказал об усталости Европы от конфликта на Украине. По его словам, ЕС не знает, как выпутаться из этой истории. А также американский лидер выразил надежду, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приблизят урегулирование конфликта.