Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале скончался заслуженный санитарный врач

В Свердловской области скончался заслуженный санврач Павел Черемкин.

Источник: Комсомольская правда

9 августа в Свердловской области скончался Павел Черемкин. Он был врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук, Заслуженным врачом Российской Федерации. Также Павел Черемкин — обладатель знаков «Отличник здравоохранения», «Отличник санэпидслужбы». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как уточняется, ему был 71 год.

— Павел Геннадьевич проработал в госсанэпидслужбе 33 года. Коллектив Управления и Центра выражает соболезнования родным и близким Павла Геннадьевича, — сказано в сообщении.

Свой профессиональный путь Павел Черемкин начинал в Березовской санэпидстанции в 1981 году. В 1984 заведовал санитарно-гигиеническим отделом.

Начиная с 1986 по 2005 год, был главврачом Березовской санэпидстанции и Центра госсанэпиднадзора. Затем возглавил Управление Роспотребнадзора в Березовском. В период с 2013 по 2014 год возглавлял Северный Екатеринбургский отдел Управления по Свердловской области.