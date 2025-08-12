На Урале скончался заслуженный санитарный врач

Начиная с 1986 по 2005 год, был главврачом Березовской санэпидстанции и Центра госсанэпиднадзора. Затем возглавил Управление Роспотребнадзора в Березовском. В период с 2013 по 2014 год возглавлял Северный Екатеринбургский отдел Управления по Свердловской области.