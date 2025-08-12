На Урале скончался заслуженный санитарный врач

9 августа в Свердловской области скончался Павел Черемкин. Он был врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук, Заслуженным врачом Российской Федерации. Также Павел Черемкин — обладатель знаков «Отличник здравоохранения», «Отличник санэпидслужбы». Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Как уточняется, ему был 71 год.
— Павел Геннадьевич проработал в госсанэпидслужбе 33 года. Коллектив Управления и Центра выражает соболезнования родным и близким Павла Геннадьевича, — сказано в сообщении.
Свой профессиональный путь Павел Черемкин начинал в Березовской санэпидстанции в 1981 году. В 1984 заведовал санитарно-гигиеническим отделом.
Начиная с 1986 по 2005 год, был главврачом Березовской санэпидстанции и Центра госсанэпиднадзора. Затем возглавил Управление Роспотребнадзора в Березовском. В период с 2013 по 2014 год возглавлял Северный Екатеринбургский отдел Управления по Свердловской области.