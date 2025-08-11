Хаматова и Машкова готовятся выступить в Варшаве: сколько стоят билеты

Хаматова покинула Россию после начала СВО. Актриса обосновалась в Латвии. Там она пыталась продолжать строить свою актерскую карьеру, но сталкивалась с разными проблемами, в том числе и языковыми. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. Дочь Владимира Машкова из-за своей позиции перестала общаться с отцом. Она признавалась, что изначально надеялась, что звездный отец пересмотрит свои взгляды, но потом окончательно отреклась от него.