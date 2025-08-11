В Ростовской области стартуют рейсы «Метеора» в 2026 году

В 2026 году судоходная компания собирается начать осуществлять регулярные пассажирские перевозки по реке Дон на новом скоростном судне «Метеор 120Р». В этом году судно будет работать в тестовом режиме для отработки расписания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на компанию.