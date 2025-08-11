В Ростовской области стартуют рейсы «Метеора» в 2026 году

В 2026 году судоходная компания собирается начать осуществлять регулярные пассажирские перевозки по реке Дон на новом скоростном судне «Метеор 120Р». В этом году судно будет работать в тестовом режиме для отработки расписания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на компанию.
Первоначально запуск регулярных рейсов планировался на август этого года, но сроки сдвинулись. В настоящее время «Метеор 120Р» находится на производственной площадке в Нижнем Новгороде. После завершения оформления документов судно своим ходом отправится в Ростов-на-Дону.
А в 2026 году судно будет курсировать по маршруту Таганрог — Романовская с заходами в Ростов-на-Дону и Семикаракорск.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Первый заказанный для Ростовской области «Метеор» успешно прошел испытания.
Первый «Метеор», предназначенный для Ростовской области, разогнали до 72 км/ч (подробнее).