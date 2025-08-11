Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный рацион: какие привычные продукты могут навредить поджелудочной железе

Гастроэнтеролог Васильева: Алкоголь и трансжиры вредны для поджелудочной железы.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые продукты, которые люди часто включают в свой рацион, могут нанести серьезный вред поджелудочной железе и вызвать воспалительные процессы. Гастроэнтеролог Наталья Васильева сообщила в беседе с «Газета.Ru», что к таким продуктам относятся алкоголь, трансжиры и промышленно обработанная пища.

По словам Васильевой, этанол провоцирует спазмы протоков поджелудочной железы, что мешает нормальному выделению ферментов. Это приводит к их скоплению, раздражению тканей и воспалению. В некоторых случаях могут образовываться камни, а в тяжелых ситуациях развивается панкреатит.

Также специалист отметила, что трансжиры плохо усваиваются организмом, но заставляют поджелудочную железу усиленно вырабатывать ферменты. Это перегружает орган, вызывает образование густого секрета и воспалительные процессы.

Хирург Диана Симионе предупредила, что желтуха на коже может указывать на рак поджелудочной железы. Она пояснила, что изменение цвета кожи и слизистых связано с повышенным уровнем билирубина в крови. Из-за глубокого расположения поджелудочной железы в брюшной полости ранние симптомы болезни часто путают с менее серьезными проблемами. Её слова приводит 360.ru.

При этом диетолог Михаил Гинзбург добавил, что чрезмерное потребление сливочного масла опасно, особенно для людей с проблемами желчевыводящей системы. Он отметил, что при наличии камней или нарушении моторики протоков жирная пища может спровоцировать дискинезию, застой желчи или спазмы желчного пузыря, что сопровождается сильными болями, пишет Life.ru.