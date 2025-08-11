Опасный рацион: какие привычные продукты могут навредить поджелудочной железе

Хирург Диана Симионе предупредила, что желтуха на коже может указывать на рак поджелудочной железы. Она пояснила, что изменение цвета кожи и слизистых связано с повышенным уровнем билирубина в крови. Из-за глубокого расположения поджелудочной железы в брюшной полости ранние симптомы болезни часто путают с менее серьезными проблемами. Её слова приводит 360.ru.