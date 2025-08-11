Опасный рацион: какие привычные продукты могут навредить поджелудочной железе

Некоторые продукты, которые люди часто включают в свой рацион, могут нанести серьезный вред поджелудочной железе и вызвать воспалительные процессы. Гастроэнтеролог Наталья Васильева сообщила в беседе с «Газета.Ru», что к таким продуктам относятся алкоголь, трансжиры и промышленно обработанная пища.
По словам Васильевой, этанол провоцирует спазмы протоков поджелудочной железы, что мешает нормальному выделению ферментов. Это приводит к их скоплению, раздражению тканей и воспалению. В некоторых случаях могут образовываться камни, а в тяжелых ситуациях развивается панкреатит.
Также специалист отметила, что трансжиры плохо усваиваются организмом, но заставляют поджелудочную железу усиленно вырабатывать ферменты. Это перегружает орган, вызывает образование густого секрета и воспалительные процессы.
Хирург Диана Симионе предупредила, что желтуха на коже может указывать на рак поджелудочной железы. Она пояснила, что изменение цвета кожи и слизистых связано с повышенным уровнем билирубина в крови. Из-за глубокого расположения поджелудочной железы в брюшной полости ранние симптомы болезни часто путают с менее серьезными проблемами. Её слова приводит 360.ru.
При этом диетолог Михаил Гинзбург добавил, что чрезмерное потребление сливочного масла опасно, особенно для людей с проблемами желчевыводящей системы. Он отметил, что при наличии камней или нарушении моторики протоков жирная пища может спровоцировать дискинезию, застой желчи или спазмы желчного пузыря, что сопровождается сильными болями, пишет Life.ru.