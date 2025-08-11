Землетрясение в США может привести к цунами сразу в нескольких странах: кто в зоне риска

Сейсмолог Алексей Завьялов сообщил, что мощное землетрясение магнитудой 9, угрожающее США, может вызвать цунами на Камчатке, Курильских островах, в Японии и Канаде. Он подчеркнул в беседе с «Постньюс», что чем сильнее землетрясение, тем серьезнее его последствия.
Завьялов добавил, что в России возможна дополнительная сейсмическая активность, которую невозможно предсказать. Среди зон риска он назвал восточное побережье Камчатки, Курильские острова, Сахалин, Байкал, Алтай, Северный Кавказ и Калининградскую область.
Напомним, что в турецкой провинции Балыкесир, в районе города Сындыргы, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Мэр города Серкан Сак рассказал, что разрушено более 10 зданий, спасатели работают на завалах. Четыре человека уже спасены, еще двоих пытаются извлечь из-под обломков. По словам мэра, многие районы города пострадали, но данных о погибших пока нет.