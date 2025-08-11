Землетрясение в США может привести к цунами сразу в нескольких странах: кто в зоне риска

Напомним, что в турецкой провинции Балыкесир, в районе города Сындыргы, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Мэр города Серкан Сак рассказал, что разрушено более 10 зданий, спасатели работают на завалах. Четыре человека уже спасены, еще двоих пытаются извлечь из-под обломков. По словам мэра, многие районы города пострадали, но данных о погибших пока нет.