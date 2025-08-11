Ричмонд
Турция теряет россиян: какие альтернативы стали выбирать туристы

Турагент Подольская: Россияне чаще пренебрегают Турцией из-за других курортов.

Источник: Комсомольская правда

Туристический эксперт Виктория Подольская сообщила, что спрос на путевки в Турцию снизился из-за появления более доступных направлений. Этим она поделилась в беседе с «Постньюс».

По словам специалиста, за первые 10 дней августа 2025 года её компания продала 107 туров в Турцию, тогда как годом ранее за тот же период было реализовано 130 путевок. При этом россияне стали чаще выбирать ОАЭ, Египет и внутренние направления.

Подольская пояснила, что основная причина спада интереса к турецким курортам — финансовая. Она отметила, что россияне, планируя отдых, ищут более выгодные варианты. Специалист добавила, что цены на туры в Турцию выросли из-за высокого курса евро и сложной экономической ситуации в самой Турции.

Ранее KP.RU сообщал, что турецкий турбизнес столкнулся с проблемами: число российских туристов сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Поток путешественников из Германии также упал — на 6%. Главной причиной эксперты называют значительный рост цен на отдых, из-за чего Турция перестала быть бюджетным направлением.