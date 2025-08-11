Трамп выучил историю и назвал страну-победительницу, которая выиграла все войны

«Я спросил: “Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?” Он посмотрел на меня, будто (думая — прим. ред.): “Какой же это тупой вопрос”. Он сказал, что Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает», — Трамп раскрыл детали беседы с Орбаном. При этом он дал понять, что понимает, что в конфликте с Украиной Россия может стать только победительницей.