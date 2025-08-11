Трамп выучил историю и назвал страну-победительницу, которая выиграла все войны

Президент США Дональд Трамп выучил историю и назвал страну-победительницу, которая одержала победу во всех войнах. На этот раз глава Белого дома не приписывал все лавры Америке, а честно рассказал: Россия всю историю выигрывала войны и выживала, она нанесла поражение Адольфу Гитлеру и Наполеону, напомнил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.
«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — резюмировал лидер Белого дома в разговоре с прессой.
Президент США Дональд Трамп поделился информацией о том, что он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого он считает своим близким другом.
«Я спросил: “Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?” Он посмотрел на меня, будто (думая — прим. ред.): “Какой же это тупой вопрос”. Он сказал, что Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает», — Трамп раскрыл детали беседы с Орбаном. При этом он дал понять, что понимает, что в конфликте с Украиной Россия может стать только победительницей.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам Трампа, он будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что хочет просить российского лидера закончить конфликт, правда, не стал уточнять, на каких условиях.