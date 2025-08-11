Распределение военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по другим боевым подразделениям в Сумской области осуществляет заместитель командира батальона, военнослужащая с позывным «Гайка». Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Причем до этого в подразделении уже произошел скандал. Силовики сообщали, что им удалось выяснить личные данные и номер телефона командира бригады полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.
— Ситуация в 156-й ОМБр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1−2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их, — сказал собеседник.
Уточняется, что Гупалюк также поспособствовал этому. Согласно предоставленной информации, «Гайка» получила свою должность еще в юном возрасте и продолжает «распоряжаться чужими судьбами». На фоне этих скандалов солдаты ВСУ под Сумами могут месяцами находиться на позициях без ротации, передает ТАСС.
В то же время в рядах ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины и впоследствии задержанными.
Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике.