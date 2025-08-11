Ричмонд
ТАСС: Солдат ВСУ в Сумах распределяет женщина-замкомбата с позывным «Гайка»

Причем до этого в подразделении уже произошел скандал. Силовики сообщали, что им удалось выяснить личные данные и номер телефона командира бригады полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям.

— Ситуация в 156-й ОМБр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1−2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их, — сказал собеседник.

Уточняется, что Гупалюк также поспособствовал этому. Согласно предоставленной информации, «Гайка» получила свою должность еще в юном возрасте и продолжает «распоряжаться чужими судьбами». На фоне этих скандалов солдаты ВСУ под Сумами могут месяцами находиться на позициях без ротации, передает ТАСС.

В то же время в рядах ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины и впоследствии задержанными.

Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике.