ТАСС: Солдат ВСУ в Сумах распределяет женщина-замкомбата с позывным «Гайка»

— Ситуация в 156-й ОМБр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1−2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их, — сказал собеседник.