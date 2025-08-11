Адвокат оценил шансы матери погибшего бойца СВО отсудить у Гузеевой миллиард

Как писал сайт KP.RU, 26 июня вокруг актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой разгорелся новый скандал. На артистку написали заявление в полицию с просьбой проверить ее на причастность к мошенничеству. По словам заявительницы, в 2022 году она под впечатлением от рекламы Гузеевой о застройщике Сергее Домогацком, приобрела один из объектов недвижимости на Бали. Она уточнила, что до настоящего момента объекта нет, стройка заморожена, деньги — тоже, документы никакие не предоставляются.