Адвокат оценил шансы матери погибшего бойца СВО отсудить у Гузеевой миллиард

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с изданием «Ридус» оценил шансы матери погибшего на СВО добровольца отсудить у телеведущей и заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой один миллиард рублей.
Издание напомнило, что жительница Швейцарии Виктория рассказала историю своего сына в комментариях к публикации Гузеевой. По словам женщины, у ее сына Никиты, погибшего в 2022 году при штурме Попасной, мошенники украли ордена и шесть миллионов рублей. В ответ Гузеева написала: «Я зашла на вашу страницу, вы лжете». Кроме того, Викторию осыпали гневными комментариями подписчики артистки.
В свою очередь женщина сделала скриншоты переписки с Гузеевой, заверила их у швейцарского нотариуса, сделала перевод документов на русский и обратилась в суд в России с требованием публичных извинений от актрисы за клевету и миллиард рублей компенсации морального вреда.
«Суд может встать на сторону матери погибшего бойца, если она представит доказательства того, что описанная ей история действительно имела место. С другой стороны, Гузеева может сказать, что писала не она, а отвечающий за ее аккаунт менеджер. Или скажет, что хотела оставить комментарий не туда. Мол, просто ошиблась. Вариантов здесь масса», — отметил правозащитник.
По словам юриста, даже если суд встанет на сторону Виктории, никакого миллиарда ей никто не заплатит. Он указал, что в России компенсация морального вреда составляет очень небольшие суммы. Сто тысяч рублей — максимум, на что может рассчитывать Виктория, подчеркнул Багатурия.
Как писал сайт KP.RU, 26 июня вокруг актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой разгорелся новый скандал. На артистку написали заявление в полицию с просьбой проверить ее на причастность к мошенничеству. По словам заявительницы, в 2022 году она под впечатлением от рекламы Гузеевой о застройщике Сергее Домогацком, приобрела один из объектов недвижимости на Бали. Она уточнила, что до настоящего момента объекта нет, стройка заморожена, деньги — тоже, документы никакие не предоставляются.