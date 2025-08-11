Призер Олимпиады Александра Трусова назвала сына Михаилом

Серебряная медалистка зимней Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Игнатова (ранее Трусова) поделилась в своем Telegram-канале радостной новостью о том, что у нее родился сын.
«Михаил. 06.08.2025. Мы тебя очень ждали», — написала она в своем посте.
Фигуристка стала мамой 6 августа.
22 марта на турнире «Русский вызов» Трусова, выступавшая в паре с мужем Макаром Игнатовым, сообщила о своей беременности. Пара заключила брак летом 2024 года.
На Олимпийских играх в Пекине россиянка завоевала серебряную медаль, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей призёркой стала японка Каори Сакамото. Перед церемонией награждения Трусова долго не соглашалась выйти на сцену и на эмоциях объявила, что больше не будет выступать на льду.
Игнатов является серебряным призером чемпионата России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), а также двукратным победителем финала Кубка России (2020, 2022).
Ранее сообщалось, что волейболистка «Флуминенсе» Присцилла Хельдес вышла на матч чемпионата Бразилии беременной.