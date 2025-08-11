Призер Олимпиады Александра Трусова назвала сына Михаилом

На Олимпийских играх в Пекине россиянка завоевала серебряную медаль, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей призёркой стала японка Каори Сакамото. Перед церемонией награждения Трусова долго не соглашалась выйти на сцену и на эмоциях объявила, что больше не будет выступать на льду.