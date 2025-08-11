Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призер Олимпиады Александра Трусова назвала сына Михаилом

Фигуристка Александра Трусова стала мамой 6 августа.

Источник: Аргументы и факты

Серебряная медалистка зимней Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александра Игнатова (ранее Трусова) поделилась в своем Telegram-канале радостной новостью о том, что у нее родился сын.

«Михаил. 06.08.2025. Мы тебя очень ждали», — написала она в своем посте.

Фигуристка стала мамой 6 августа.

22 марта на турнире «Русский вызов» Трусова, выступавшая в паре с мужем Макаром Игнатовым, сообщила о своей беременности. Пара заключила брак летом 2024 года.

На Олимпийских играх в Пекине россиянка завоевала серебряную медаль, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей призёркой стала японка Каори Сакамото. Перед церемонией награждения Трусова долго не соглашалась выйти на сцену и на эмоциях объявила, что больше не будет выступать на льду.

Игнатов является серебряным призером чемпионата России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), а также двукратным победителем финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее сообщалось, что волейболистка «Флуминенсе» Присцилла Хельдес вышла на матч чемпионата Бразилии беременной.