Дачникам рассказали, как спасти урожай от сильных дождей

В августе, когда дожди идут чаще, грядки с посадками нужно укрывать на ночь, сообщила садовод Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru. Она пояснила, что это защитит растения от болезней. Также Самойлова подчеркнула, что грядкам необходимо обеспечить хорошее проветривание.
По словам эксперта, во время сильных дождей грядки следует накрывать нетканым материалом, чтобы уберечь растения от неблагоприятной погоды. Это поможет предотвратить заболевания.
Однако Самойлова отметила, что без доступа воздуха овощи могут заболеть еще быстрее, чем те, что остались без укрытия. Для этого грядки нужно укрывать тонкой пленкой, оставляя торцы открытыми. Кроме того, она напомнила о важности подкормки растений комплексными удобрениями с азотом, калием и фосфором. Самойлова также порекомендовала использовать гумат калия как универсальное средство.
Биотехнолог Мария Золотарева предупредила, что не только химические, но и народные средства могут навредить растениям. По ее словам, овощи и фрукты после неправильной обработки могут стать небезопасными для употребления. Золотарева посоветовала не вносить на грядки свежий навоз, так как он может содержать гельминты и патогенные бактерии.