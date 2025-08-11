Дачникам рассказали, как спасти урожай от сильных дождей

Однако Самойлова отметила, что без доступа воздуха овощи могут заболеть еще быстрее, чем те, что остались без укрытия. Для этого грядки нужно укрывать тонкой пленкой, оставляя торцы открытыми. Кроме того, она напомнила о важности подкормки растений комплексными удобрениями с азотом, калием и фосфором. Самойлова также порекомендовала использовать гумат калия как универсальное средство.