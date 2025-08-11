На 18% выросли продажи препаратов для похудения в Ростовской области

В первом полугодии 2025 года онлайн-продажи средств для снижения веса в Ростовской области увеличились на 18% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на аналитиков одного из маркетинговых агентств.