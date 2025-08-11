Ричмонд
На 18% выросли продажи препаратов для похудения в Ростовской области

Продажи препаратов для похудения в Ростовской области резко выросли через интернет.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2025 года онлайн-продажи средств для снижения веса в Ростовской области увеличились на 18% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на аналитиков одного из маркетинговых агентств.

Так, за шесть месяцев в интернет-аптеках региона было продано 19,3 тыс. упаковок таких препаратов против 16,4 тысяч годом ранее. В денежном выражении рост оказался еще значительнее — на 37%, с 24,4 млн до 33,4 млн рублей.

Основной причиной роста является повышенный спрос на биологически активные добавки. Продажи БАДов в онлайн-сегменте выросли на 22% по количеству упаковок и на 52% в деньгах.

При этом офлайн-продажи препаратов для похудения в аптеках региона снизились на 9%. В денежном выражении розничные продажи остались практически на уровне прошлого года.

