Суд в Дагестане арестовал экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнова

Как писал сайт KP.RU, 21 июля суд в Дагестане признал бывшего руководителя муниципального водоканала в Буйнакске виновным в связи с массовым отравлением питьевой водой местных жителей в прошлом году. С 6 по 12 июня 2024 года в больницы обратились 44 человека с бактериальными кишечными инфекциями. Тогда с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 164 человека, большинство из них — дети. Всего медпомощь получили более 270 человек. По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала именно вода.