Суд в Дагестане арестовал экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнова

В Дагестане районный суд Махачкалы арестовал бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарему Мамаеву.
«Суд заключил Гусейнова под стражу на 2 месяца, до 6 октября включительно», — сказала Мамаева.
При этом агентство отметило, что в суде не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело. Гусейнов покинул пост гендиректора компании в июле 2016 года.
