Россиянам назвали неочевидный способ защиты от вербовщиков

Лучшая защита от мошенников и иностранных агентов — это чувство собственной значимости. Об этом сообщила психиатр Вероника Сысоева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, крепкие связи с семьей и друзьями помогают человеку ощущать себя нужным и ценным, что становится надежным барьером против влияния вербовщиков.