Россиянам назвали неочевидный способ защиты от вербовщиков

Лучшая защита от мошенников и иностранных агентов — это чувство собственной значимости. Об этом сообщила психиатр Вероника Сысоева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, крепкие связи с семьей и друзьями помогают человеку ощущать себя нужным и ценным, что становится надежным барьером против влияния вербовщиков.
Сысоева объяснила, что люди, уверенные в своей значимости, реже поддаются попыткам сделать их частью чужой системы или заставить рисковать жизнью ради сомнительных целей. Она подчеркнула, что прочные семейные и дружеские отношения служат эффективной защитой от манипуляций.
Кроме того, специалист рассказала, как действуют вербовщики. Они выстраивают доверие, демонстрируя якобы общие взгляды и мировоззрение. Затем жертву постепенно делают зависимой от общения с вербовщиком, стараясь отдалить ее от близких.
Ранее ФСБ России призвала граждан защитить пожилых родственников от мошенников. Спецслужба сообщила, что украинские агенты обманом вовлекают российских пенсионеров в террористическую деятельность, обещая им «легкий заработок».