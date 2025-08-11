Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в Москве

В Москве госпитализирован 75-летний актер Борис Щербаков после неудачного падения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Врачи диагностировали у 75-летнего народного артиста Российской Федерации перелом шейки бедра, заявил источник издания.
По информации канала, Щербаков сегодня днем оступился на коврике на балконе своего дома, а затем неудачно упал.
Артист заявил журналистам, что пока не очень хорошо себя чувствует, но надеется на скорое выздоровление.
Напомним, год назад Борис Щербаков также попал в больницу после того, как упал на лестничной клетке в своем подъезде и повредил голову.
Ранее Щербаков рассказал в беседе с «МК», что его родители познакомились в военные годы. Причем их история знакомства оказалась настолько впечатляющей, что легла в основу истории документального фильма, изучающего культурный код России.
