Эксперты сравнили цену идентификации дрона по «ЭРА-ГЛОНАСС» с чашкой кофе

«Ежемесячная абонентская плата за идентификацию авиабеспилотников через “ЭРА-ГЛОНАСС” в 560 рублей в месяц не повлияет существенно на себестоимость наших услуг с использованием беспилотных воздушных судов… Если же посмотреть на эти расходы с точки зрения личного пользования дроном для развлечения, то эта сумма сопоставима со стоимостью пары чашек кофе или подписок на информационные и развлекательные сервисы, которыми мы пользуемся», — рассказал генеральный директор «Школы дронов» Максим Чижов.