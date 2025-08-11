Эксперты сравнили цену идентификации дрона по «ЭРА-ГЛОНАСС» с чашкой кофе

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Стоимость услуг создаваемой единой системы идентификации авиабеспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в 560 рублей в месяц является адекватной и не повлияет существенно на себестоимость, ее можно сравнить с ценой пары чашек кофе или оплаты услуг связи, рассказали РИА Новости опрошенные представители беспилотной отрасли.
Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается создать единую систему идентификации и ежесекундно передавать данные о полетах гражданских дронов в надзорные органы с помощью трекеров, подключенных к госсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Постановление может вступить в силу с 1 марта 2026 года.
«Стоимость услуг для владельцев авиабеспилотников не превысит 560 рублей в месяц… Они будут заключать договор с оператором “ЭРА-ГЛОНАСС”, который таким образом будет компенсировать расходы на подключение пользователей, связь и передачу данных», — пояснили РИА Новости в пресс-службе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Там уточнили, что по проекту постановления федеральные министерства, регионы, экстренные оперативные службы, организации, выполняющие госзадачи по защите от противоправного применения беспилотных воздушных судов, учебные и образовательные учреждения будут получать данные от единой системы идентификации бесплатно.
«560 рублей — это чуть больше цены кружки кофе или оплаты мобильной связи. Государство приняло решение использовать действующую систему “ЭРА-ГЛОНАСС”, значит, не создаются новые системы, минимизируются расходы. В итоге получается, что “ЭРА-ГЛОНАСС” — довольно дешевый инструмент для рынка, любой другой компенсировал бы более высокие расходы государства. Для нас эта стоимость выглядит адекватной», — рассказал генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.
При расширении географии полетов перспективные возможности покроют дополнительные расходы на услуги идентификации. Также единая стоимость поможет формированию легальности рынка, что также в интересах законопослушных предпринимателей, производителей и эксплуатантов.
«Транспорт будущего» — уверен, как и весь рынок — ждет запуск единой системы идентификации. Мы видим в этом инструмент смягчения и далее полного снятия запретов регионах, ключевых барьеров, а значит расширения географии полетов — это прорывной стимул для отрасли беспилотной авиации", — подчеркнул Козаренко.
«Ежемесячная абонентская плата за идентификацию авиабеспилотников через “ЭРА-ГЛОНАСС” в 560 рублей в месяц не повлияет существенно на себестоимость наших услуг с использованием беспилотных воздушных судов… Если же посмотреть на эти расходы с точки зрения личного пользования дроном для развлечения, то эта сумма сопоставима со стоимостью пары чашек кофе или подписок на информационные и развлекательные сервисы, которыми мы пользуемся», — рассказал генеральный директор «Школы дронов» Максим Чижов.
Он поддержал мысль о том, что если введение единой системы идентификации будет сопровождаться снятием ограничений хотя бы в одном регионе, где они сейчас введены, то положительный эффект превысит затраты на ее услуги, и они не будут переложены на потребителя.
Сейчас главный сдерживающий фактор для эксплуатации БАС — это ограничения и запреты, вводимые по стране в целом и отдельных регионах. «Так, по первому полугодию 2025 мы фиксируем, что в половине случаев, когда клиент готов оплатить наши услуги — мы не можем их оказать по причине введенных ограничений», — добавил Чижов.