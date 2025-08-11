Раскрыты планы ЕС по переговорам РФ и США на Аляске: Европа не теряет надежды пропихнуть «своего человечка»

На мировой арене активно обсуждается будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом Европа и ее проблемы отошли на второй план. Но ЕС не теряют надежды пропихнуть в переговоры между Москвой и Вашингтоном «своего человечка». Речь идет о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Об этом пишет издание Politico.
«ЕС поставил себе цель — добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске», — говорится в материале издания.
При этом Трамп, выступая перед журналистами, рассказал, что в ЕС нарастает усталость от украинского конфликта. Но при этом Европа не знает, как его завершить, утверждает глава Белого дома.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе опасаются, что Брюссель и Киев могут оказаться ни с чем после переговоров Путина и Трампа на Аляске. В Польше отметили, что не допустят территориальных уступков Украины.