Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты планы ЕС по переговорам РФ и США на Аляске: Европа не теряет надежды пропихнуть «своего человечка»

Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в переговорах между РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

На мировой арене активно обсуждается будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом Европа и ее проблемы отошли на второй план. Но ЕС не теряют надежды пропихнуть в переговоры между Москвой и Вашингтоном «своего человечка». Речь идет о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Об этом пишет издание Politico.

«ЕС поставил себе цель — добиться участия Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске», — говорится в материале издания.

При этом Трамп, выступая перед журналистами, рассказал, что в ЕС нарастает усталость от украинского конфликта. Но при этом Европа не знает, как его завершить, утверждает глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе опасаются, что Брюссель и Киев могут оказаться ни с чем после переговоров Путина и Трампа на Аляске. В Польше отметили, что не допустят территориальных уступков Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше