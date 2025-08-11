Народные приметы на 12 августа 2025 года: что нельзя делать в Силин день

12 августа в народе отмечают Силин день, посвящённый апостолам Силе и Силуану. Этот день символизировал крепость и силу духа, а также был своеобразным рубежом между летом и осенью. Люди верили, что именно сейчас важно приложить максимум усилий в работе и жизни, чтобы зарядиться энергией на оставшуюся часть года.