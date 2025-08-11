Народные приметы на 12 августа 2025 года: что нельзя делать в Силин день

Какой сегодня день по народному календарю.
12 августа в народе отмечают Силин день, посвящённый апостолам Силе и Силуану. Этот день символизировал крепость и силу духа, а также был своеобразным рубежом между летом и осенью. Люди верили, что именно сейчас важно приложить максимум усилий в работе и жизни, чтобы зарядиться энергией на оставшуюся часть года.
Чем он примечателен?
Народные приметы, связанные с этим днём, часто отражают внимательное наблюдение за природой и попытки понять, какой будет осень и зима. По ним люди предсказывали погодные условия и урожай:
насекомые жалят ноги — утром — дождь;тучи сгущаются — осадки не выпадут;рябина поспевает обильно — осень будет дождливой и холодной;иней на ветках — к хорошему урожаю озимых;спелый овёс снова зеленеет — осень будет неблагоприятной;паутина в воздухе — солнечная погода задержится долго;ночь тиха, как воин — удача близко;зарницы вечером глаза радуют — к плодородию.
Так, например, обильное плодоношение рябины служило сигналом, что зима будет суровой, и птицам понадобится много ягод. А если паутина летит в воздухе — это означало, что пауки продолжают активную работу в хорошую погоду, что предвещало солнце.
Что делали на Руси в этот день?
В этот день крестьяне продолжали активную подготовку к осени. В хозяйстве делали важные дела, которые требовали внимания и ответственности:
собирали рожь и молились апостолам Силе и Силуану;укрепляли дома и амбары, готовили места для скота;не ленились, трудились с душой;ремонтировали одежду, шили новые вещи;занимались рукоделием и приготовлением еды;старались соблюдать спокойствие и гармонию в доме.
Такой подход помогал не только успешно завершить сезон, но и зарядиться внутренней силой, необходимой для грядущих холодов.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы день прошёл успешно и был наполнен положительной энергией, советовали:
работать с усердием, не торопясь, но и не откладывая дела;заботиться о доме и близких, поддерживать уют;быть честным и открытым в общении;делиться с нуждающимися, помогать другим;уделять внимание здоровью и внутреннему спокойствию;не допускать ссор и конфликтов, сохранять мир.
Чего не стоит делать в этот день?
В народных традициях были и запреты, чтобы не навлечь беду и не ослабить жизненную силу:
не лениться и не избегать работы;не кормить голубей и мелких грызунов, считалось, что это плохая примета;не рвать лопухи без нужды, чтобы не привлечь неприятности;не использовать острые предметы без причины — они могли отнимать здоровье;не считать деньги и не одалживать тайно — чтобы не потерять богатство;не выпускать скот без присмотра — чтобы сохранить его в безопасности.
Приметы погоды на 12 августа.
Прогнозы погоды по наблюдениям в этот день были достаточно точны и помогали людям подготовиться к смене сезонов:
прохладное утро обещало сухую погоду;если насекомые летали активно — вскоре шёл дождь;тяжёлые тучи означали, что осадки маловероятны;большое количество рябины на ветках предвещало холодную зиму;иней на деревьях обещал хороший урожай озимых культур;овёс, который снова зеленел, говорил о неблагоприятной осени;появление паутины в воздухе предвещало долгое солнечное тепло.
