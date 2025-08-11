Ричмонд
Девять лет на скамейке запасных: девушка Роналду получила заветное предложение от футболиста

Известный футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей спутнице Джорджине Родригес, с которой встречался девять лет. Она ответила согласием. Об этом Родригес написала в соцсетях.

Роналду впервые женится в возрасте 40 лет.

«Да, хочу. В этот день и во всей моей жизни», — написала Родригес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). К подписи прикреплено фото, на котором запечатлено кольцо с крупным бриллиантом. До этого нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии встречался с Родригес девять лет.

Таким образом португальский спортсмен женится в возрасте 40 лет. У пары есть двое детей. Подробности о месте бракосочетания и деталях свадьбы неизвестны.