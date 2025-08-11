Девять лет на скамейке запасных: девушка Роналду получила заветное предложение от футболиста

«Да, хочу. В этот день и во всей моей жизни», — написала Родригес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). К подписи прикреплено фото, на котором запечатлено кольцо с крупным бриллиантом. До этого нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии встречался с Родригес девять лет.