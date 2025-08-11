Карманник украл у британского туриста в Париже часы за 190 тысяч евро

В парижском парке Марсово поле у британского туриста украли часы Richard Mille стоимостью 190 тысяч евро (17,5 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал Le Parisien.
Во время прогулки по парку две женщины «восточноевропейской внешности» попросили его подписать петицию, но турист отказался и продолжил свой путь. Спустя несколько минут он встретил четырех мужчин, которые предлагали ему подписать фотокарточку. Путешественник также отказался, сел в такси и в нем обнаружил пропажу часов.
— Пытаясь вернуть свое имущество и найти похитителя, мужчина подал заявление. После этого было начато расследование, порученное Службе территориальной безопасности Парижа (ST75). В ответ на запрос парижская прокуратура заявила, что ей «известно об этих инцидентах», но «на данном этапе эти лица не были арестованы», — передает портал.
В подмосковном Одинцове рядом с торговым центром «Атлас» восемь молодых людей на самокатах напали на местную жительницу, украли у нее 15 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. После случившегося у потерпевшей на теле остались ссадины, а также был сломан палец на руке.