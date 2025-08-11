Карманник украл у британского туриста в Париже часы за 190 тысяч евро

В подмосковном Одинцове рядом с торговым центром «Атлас» восемь молодых людей на самокатах напали на местную жительницу, украли у нее 15 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. После случившегося у потерпевшей на теле остались ссадины, а также был сломан палец на руке.