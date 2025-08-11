Криштиану Роналду впервые женится в возрасте сорока лет

Впервые узами брака Криштиану Роналду свяжет себя в возрасте сорока лет. Знаменитый форвард «Аль-Насра» и национальной команды Португалии предложил руку и сердце своей возлюбленной, Джорджине. Их отношения начались в 2016 году, и с тех пор они стали родителями двоих прекрасных детей.