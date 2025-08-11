Криштиану Роналду впервые женится в возрасте сорока лет

Впервые узами брака Криштиану Роналду свяжет себя в возрасте сорока лет. Знаменитый форвард «Аль-Насра» и национальной команды Португалии предложил руку и сердце своей возлюбленной, Джорджине. Их отношения начались в 2016 году, и с тех пор они стали родителями двоих прекрасных детей.
В июне 2025 года футболист подчеркнул, что намерен повесить бутсы на гвоздь лишь тогда, когда игра перестанет приносить ему радость. Как отметил 40-летний нападающий, конкретная дата ухода из спорта пока не установлена.
Согласно данным, актуальным на май 2025 года, Роналду рассчитывал отыграть еще минимум два сезона. Он также получил ряд предложений от различных клубов и планировал вскоре определиться со своим будущим.